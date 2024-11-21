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Россиянам рассказали о самых опасных кредитах

Юрист Адамс: опаснее всего брать кредит на черном рынке

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Shutterstock/Champion studio

Опаснее всего брать кредиты у нелегальных компаний. Они не зарегистрированы в реестре Банка России и обходят законодательные нормы. Таким советом поделился генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. Его слова приводит News.ru.

«Процентные ставки на черном рынке зачастую скрыты за сложной схемой начисления. Реальная стоимость кредита может быть в десятки раз выше заявленной, а штрафы за просрочку растут в геометрической прогрессии», — предупредил юрист.

Даже самые высокие ставки по кредитам в банках и микрофинансовых организациях будут выгоднее займа на черном рынке, подчеркнул Адамс.

Если кредит официальный, по нему можно провести реструктуризацию долга, оформить кредитные каникулы или запросить помощь в урегулировании задолженности через суд, добавил эксперт. Все это недоступно для нелегальных займов.

Черные кредиторы обычно не показывают свою лицензию. Кроме того, у них часто отсутствует офис. Также они могут требовать внести предоплату за «обработку заявки».

Россиянам назвали способ избежать высоких ставок по кредитам.

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