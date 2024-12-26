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Медведев дал поручения по вопросам в сфере миграции

Медведев провел совещание во вопросам улучшения миграционного законодательства

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам улучшения миграционного законодательства в стране. Об этом он сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

Чиновник поручил детально проработать все вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед их зачислением в школы. Соответствующий закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года.

Зампред Совбеза уточнил, что в настоящее время более 200 тысяч детей мигрантов обучаются в образовательных организациях России.

Также Медведев заявил, что продолжительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в России создает тяжелую нагрузку на социальную сферу страны, «в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях».

По его словам, особенно это касается тех случаев, если иностранцы нигде не работают, не обучаются и не желают соблюдать нормы законодательства Российской Федерации.

Ранее Путин поддержал закон, запрещающий прием детей мигрантов в школы без знания русского языка.

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