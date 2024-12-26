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Половину дома участника СВО в Челябинске разнесло из-за взрыва неисправной печи

В Челябинске половину дома участника СВО разнесло из-за взрыва неисправной печи
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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Челябинске из-за неисправной печи произошел взрыв в частном доме. Об этом сообщает 31tv.ru.

По информации издания, инцидент произошел в поселке Ковали Кусинского района. Из-за неисправности водяного котла, который был подключен к дровяной печи, произошел взрыв в частном доме. В результате оказалась разрушена половина строения.

В октябре проживающая там семья заключила договор на газификацию. Газ уже подвели к участку, однако уведомлений о готовности внутридомового оборудования специалистам не поступало. Отмечается, что хозяином дома является участник СВО, который приехал домой в отпуск.

До этого в частном доме в Чечне произошел взрыв газа. Инцидент произошел в городе Урус-Мартан. Сообщается, что в результате произошедшего пострадали двое взрослых и двое детей.

Ранее подростку оторвало пальцы взрывом петарды.

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