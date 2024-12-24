Потерпевший крушение в Керченском проливе танкер поднимут и утилизируют

Владелец танкера «Волгонефть-239», одного из потерпевших крушение в районе Керченского пролива, займется подъемом и утилизацией судна, заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министр рассказал, что был предложен механизм по выкачке оставшегося в танкере топлива. По словам Козлова, от собственника второго танкера ожидается письменное подтверждение, что работа будет организована.

Он подчеркнул, что основная задача состоит в том, чтобы достать мазут, не нарушая экосистемы моря.

До этого сообщалось, что Ространснадзор при проверке крушения танкеров в Керченском проливе установил, что суда находились там с нарушением ограничений на плавание.

Груженные около 9,2 тыс. т мазута танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек.

Ранее Кремль назвал большим масштаб экологической катастрофы в Черном море.