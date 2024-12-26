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В Боснии и Герцеговине заподозрили главу МВД в коррупции

Прокуратура БиГ задержала главу МВД Нешича по подозрению в коррупции
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Nenad Nešić - Ненад Нешић/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) задержала министра безопасности (главу МВД) Ненада Нешича и ряд чиновников по подозрению в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.

В прокуратуре уточнили, что задержание прошло в рамках совместного расследования с управлением по организованной преступности Республики Сербской БиГ. В рамках операции были арестованы Нешич, директор дорожного государственного предприятия «Путеви РС» Милан Дакич, Младен Лучич и еще четыре должностных лица.

«Они подозреваются в том, что как руководители «Путеви РС» и лица, сотрудничающие с данным предприятием, вступили в преступный сговор ради совершения преступления... злоупотребление служебным положением или полномочиями», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее сотрудники правоохранительных органов задержали министра сельского хозяйства Республики Бурятия Галсана Дареева. По информации журналистов, 26 декабря у чиновника прошли обыски.

Ранее суд отправил в СИЗО бывшего замминистра просвещения РФ по делу о хищении.

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