Экс-замминистра просвещения отправили в СИЗО по делу о хищении

Суд отправил в СИЗО бывшего замминистра просвещения Грибова по делу о хищении

Тверской суд города Москвы принял решение отправить в СИЗО бывшего заместителя министра просвещения России Дениса Грибова по делу о растрате 54 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«21 декабря суд удовлетворил запрос следственных органов о применении к Грибову меры пресечения в виде заключения под стражу,» – рассказал.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании экс-замминистра просвещения, который подозревается в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами.

По версии следствия, Грибов, совместно с экс-проректором подведомственного института и сотрудниками фирмы, предоставляющей услуги в сфере подготовки кадров, организовал схему хищения денег, выделенных на развитие профессионального образования. Группа заключила госконтракт на проведение стажировок, которые фактически не проводились.

Для прикрытия мошенничества была подготовлена фиктивная отчетная документация. В результате хищения бюджетных средств, сумма которого превышает 54 миллиона рублей, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Грибова задержали 21 декабря в Москве.

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