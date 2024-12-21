Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-замминистра просвещения отправили в СИЗО по делу о хищении

Суд отправил в СИЗО бывшего замминистра просвещения Грибова по делу о хищении
close
Илья Питалев/РИА Новости

Тверской суд города Москвы принял решение отправить в СИЗО бывшего заместителя министра просвещения России Дениса Грибова по делу о растрате 54 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«21 декабря суд удовлетворил запрос следственных органов о применении к Грибову меры пресечения в виде заключения под стражу,» – рассказал.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании экс-замминистра просвещения, который подозревается в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами.

По версии следствия, Грибов, совместно с экс-проректором подведомственного института и сотрудниками фирмы, предоставляющей услуги в сфере подготовки кадров, организовал схему хищения денег, выделенных на развитие профессионального образования. Группа заключила госконтракт на проведение стажировок, которые фактически не проводились.

Для прикрытия мошенничества была подготовлена фиктивная отчетная документация. В результате хищения бюджетных средств, сумма которого превышает 54 миллиона рублей, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Грибова задержали 21 декабря в Москве.

Ранее суд арестовал недвижимость по делу замглавы «Роскосмоса».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами