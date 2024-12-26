В Северной Осетии усилят охрану общественных мест после взрыва в ТЦ

В период новогодних праздников в Северной Осетии будет усилена охрана мест массового скопления людей. Об этом заявил глава Республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, для обеспечения безопасности граждан службы жилищно-коммунального комплекса переведут в усиленный режим работы.

«Важно, чтобы предстоящие праздники прошли спокойно и без происшествий», — заявил он.

Меняйло добавил, что праздничные концерты и фейерверки органами местного самоуправления не планируются. Глава Республики попросил граждан не использовать пиротехнику. В случае бесконтрольного использования фейерверков и петард жителей будут привлекать к административной ответственности, добавил он.

25 декабря в торговом центре произошел взрыв, после чего в здании начался пожар. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, охватив крышу и третий этаж комплекса. Как заявили в управлении Следственного комитета РФ по республике Северная Осетия — Алания, предварительной причиной возгорания в торговом центре стал взрыв газовоздушной смеси. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отмечал, что возгорание произошло в торговом центре «Алания Молл» до его открытия, взрыв раздался внутри здания.

Ранее в МЧС рассказали, что происходило в ТЦ «Алания Молл» во время взрыва.