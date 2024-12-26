Нарколог назвала наименее опасный вид алкоголя

Белое сухое вино является наименее опасным алкогольным напитком. Об этом заявила заместитель главного врача по медицинской части Московского научно-практического центра наркологии Алина Сазонова, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, самыми неблагоприятными для организма человека являются крепкие алкогольные напитки.

Сазонова посоветовала не совмещать алкоголь со сладкими напитками и сладкой едой, потому что в таком случае переработка алкоголя замедляется. Врач также порекомендовала не употреблять алкоголь на голодный желудок, так как это увеличивает его токсическое действие.

До этого врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова рассказала «Газете.Ru», что в новогоднюю ночь лучше отдавать предпочтение винам или крепким несладким алкогольным напиткам. Она отметила, что вино, особенно красное, может быть более безопасным вариантом, поскольку содержит антиоксиданты.

Ранее стало известно, какое вино чаще вызывает похмелье.