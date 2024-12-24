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Стало известно, какое вино чаще вызывает похмелье

Scientific Reports: темное красное вино часто вызывает головную боль
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Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета установили, что соединение под названием кверцетин, которого много в красном вине, может препятствовать правильной переработке алкоголя организмом. Кверцетина также больше в темном винограде, который больше подвергался воздействию солнечного света. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые объяснили, что в производстве красного вина используется цельный виноград — с косточками и кожурой. Именно эти части содержат больше кверцетина — биохимического вещества группы флавоноидов. Попадая с алкоголем в кровь человека, кверцетин превращается в вещество, которое тормозит распад продуктов обмена спиртного, тем самым ухудшая самочувствие.

Также исследователи установили, что более дешевое светлое красное вино с меньшей вероятностью вызовет похмелье. Дело в том, что виноград для него выращивается на лозах с большим количеством листьев. Это препятствует попаданию на ягоды солнечного цвета, который стимулирует образование кверцетина.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать наиболее безопасный алкоголь для новогоднего стола.

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