Россиянам рассказали, как выбрать наиболее безопасный алкоголь для новогоднего стола

В новогоднюю ночь лучше отдавать предпочтение винам или крепким несладким алкогольным напиткам. Эти варианты наиболее безопасны для организма, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова.

«При выборе безопасного алкоголя для праздников нужно придерживаться нескольких правил. Одно из них — предпочтение вина и крепких не сладких спиртных напитков. Вино, особенно красное, может быть более безопасным вариантом, поскольку содержит антиоксиданты. Однако, если вы выбираете крепкие напитки, отдавайте предпочтение качественным дистиллятам без искусственных добавок. Лучше выбирать напитки с минимальным количеством добавок, стабилизаторов и искусственных ароматизаторов. Натуральные ингредиенты более безопасны», — рассказала врач.

Кроме того, по словам врача, важно убедиться, что алкоголь имеет все необходимые сертификаты качества и безопасности.

«Отдавайте предпочтение известным и проверенным брендам. Они обычно больше заботятся о своей репутации и контролируют качество продукции. Также обратите внимание на срок годности. Убедитесь, что срок годности продукта не истек или близок к окончанию. И убедитесь, что упаковка не повреждена. Она должна быть герметичной и сохранять напиток без утечек», — рассказала врач.

Тем не менее полностью безопасного алкоголя не существует, поэтому важно соблюдать меру и пить в разумных пределах.

«Токсичным принято считать количество алкоголя, равное 40-80 г этилового спирта в сутки для мужчин, 20 г - для женщин. Стандартная порция алкоголя, которая равна 10 г чистого спирта: 25 граммам 40% напитка (водки), 100 граммам 9-11% сухого вина или 200 граммам 3-5% пива. Но четко определенной дозы, при которой организму обязательно будет нанесен ущерб, нет», — заключила врач.

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