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Врач назвала безопасную суточную норму икры

Эндокринолог Пронина: четыре чайные ложки являются суточной нормой икры
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Unsplash

Злоупотребление икрой может привести к отекам и повышению артериального давления, поэтому не следует пренебрегать суточной нормой, объем которой составляет четыре чайные ложки. Об этом заявила эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина в беседе с «Лентой.ру».

«Рекомендованная суточная доза икры составляет примерно 20-25 г или четыре чайные ложки», — отметила она.

Врач рекомендовала сочетать икру с легкими и нежирными продуктами, в частности, со свежим луком, зеленым салатом и лимоном, поскольку они обогащают ее вкус и помогают лучше усваивать полезные вещества.

Кроме того, Пронина посоветовала хранить икру в герметичной упаковке в холодильнике при температуре не выше +4 °C, чтобы она не потеряла свои питательные свойства. Употребить продукт следует в течение нескольких дней после покупки, добавила она.

18 декабря сообщалось, что цены на красную икру в России начали падать с середины ноября, после Нового года ожидается снижение стоимости еще на 10%. Председатель Рыбного союза Александр Панин сообщил, что икры в стране много, ее дефицита не ожидается. Однако спрос на продукт «подсел» из-за высокой цены, добавил он.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать полезную для здоровья икру.

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