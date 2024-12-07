В Россию снова начали ввозить мандарины из Абхазии

На российско-абхазской границе возобновился пропуск фур с мандаринами через российско-абхазскую границу. Об этом «Интерфаксу» сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.

По его словам, на границе образовалась пробка из более чем 20 машин, перевозящих цитрусовые плоды из Абхазии в Россию. Задержка была вызвана тем, что российские санитарные службы выявили в нескольких поставках западного цветочного трипса вид вредителя растений. В связи с этим фито-санитарный контроль был ужесточен, проводятся доскональные проверки вывозимой из республики сельскохозяйственной продукции.

6 декабря власти Абхазии заявили о запрете Россией на ввоз мандаринов из Абхазии. Врио премьера республики Валерий Бганба подчеркнул, что санитарные службы Абхазии опровергают нахождение в цитрусовых какой-либо вредоносной мушки. Он также отметил, что такие меры часто вводятся накануне внеочередных выборов в Абхазии, что негативно скажется на беднейших слоях населения, зависящих от своего урожая.

Россельхознадзор в свою очередь опроверг заявления абхазской стороны, заявив, что запрета на ввоз мандаринов нет.

Ранее в Абхазии заявили, что Россия не пропустила 9 тонн мандаринов через границу.