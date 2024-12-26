Опубликован список погибших при крушении самолета в Актау

Министерство здравоохранения Азербайджана опубликовало список из 25 членов экипажа и пассажиров, которые погибли в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Список опубликован на сайте ведомства.

Как сообщает 1news, все погибшие являются гражданами Азербайджана.

На борту находились 62 человека, среди которых 37 — граждане Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии, а также 5 членов экипажа. В итоге аварии погибли 38 человек, а 29 выжили.

25 декабря в городе Актау упал пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный. На борту находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа. Как рассказал вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, после крушения выжили 29 пассажиров. Среди них — девять граждан РФ.

В настоящее время следователи выясняют точные причины произошедшего. По одной из версий, воздушное судно рухнуло на землю из-за столкновения с птицами.

Ранее стало известно, в какие больницы направили эвакуированных из Актау россиян.