В Новосибирске девушка подожгла фейерверк в отделении банка, сняла его и убежала

В Новосибирске задержали девушку за поджог фейерверка в отделении банка

В Новосибирске полиция проводит проверку после поджога пиротехники в отделении банка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, 21-летняя девушка попалась на уловки мошенников и, поверив им, отправилась в финансовую организацию с пиротехникой. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Полицейские задержали подозреваемую и направили в отдел полиции для разбирательства.

Как сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск», девушка подожгла фейерверки вечером, на улице Фрунзе. После этого она сняла произошедшее на камеру и сбежала.

До этого в Туле 66-летнюю пенсионерку задержали после подобного инцидента. Правоохранителям она рассказала, что аферисты выманили у нее более 1,5 миллиона рублей и подтолкнули к запуску фейерверков.

Как и многие россияне, обе подозреваемые, предположительно, стали жертвами мошенников. В документальном фильме «На крючке», доступном на платформе Okko, авторы раскрыли секреты их манипуляций и объяснили, как их распознать.

Ранее в Волгограде неизвестные запустили салют в отделении банка.