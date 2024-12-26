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Названо число поджогов, совершенных за 10 дней в РФ по заданию мошенников с Украины

ТАСС: в РФ за 10 дней произошло более 40 поджогов по заданию аферистов с Украины
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

За последние 10 дней в разных регионах России было совершено более 40 поджогов и взрывов или попыток их осуществления по заданию телефонных мошенников с Украины. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Люди в торговых центрах, банках и других общественных местах бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь служебные автомобили», — сказал собеседник агентства.

По его словам, во всех случаях люди совершали дестабилизирующие действия по заданию мошенников.

«Число попавших на уловки злоумышленников за 10 дней превышает 40», — отметил источник.

Он сообщил, что инциденты с поджогами и взрывами происходили в разных субъектах РФ, в том числе в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае.

Став жертвой украинских мошенников и пытаясь вернуть похищенные деньги, россияне совершали противоправные действия по заданию тех же аферистов, прикинувшихся правоохранителями. Среди потерпевших много пожилых людей и студентов. Как правило, после совершения преступления такие люди не пытаются скрыться, поскольку считают, что сотрудничали с правоохранительными органами, подчеркнул собеседник агентства.

25 декабря мужчина на УАЗ «Патриот» протаранил забор и двери военкомата, а затем поджег автомобиль в Гусь-Хрустальном Владимирской области. По словам мэра города Алексея Соколова, 50-летний правонарушитель стал жертвой украинских мошенников.

Ранее молодой человек бросил «коктейль Молотова» в дверь военкомата в Санкт-Петербурге.

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