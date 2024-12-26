Двое пострадавших в авиакатастрофе под Актау были срочно доставлены в «Склиф»

Депздрав Москвы: двое пострадавших под Актау доставлены в НИИ Склифосовского

Двое пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане были срочно доставлены в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщает столичный департамент здравоохранения.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщило 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее появилась аудиозапись из салона разбившегося в Казахстане самолета.