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В Петербурге женщину задержали за нападение на работницу ПВЗ маркетплейса

В Петербурге задержали подозреваемую в нападении на сотрудницу ПВЗ
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Shutterstock

В Петербурге задержали предполагаемую участницу конфликта в пункте выдачи заказов маркетплейса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Подозреваемой оказалась 45-летняя местная жительница, которую направили в отделение полиции для проведения всех необходимых мероприятий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

О конфликте в ПВЗ на улице Брянцева стало известно после того, как в полицию обратилась 23-летняя работница. По ее словам, пришедшая посетительница избила ее.

По данным местных СМИ, женщина хотела получить заказ без очереди. Помимо этого, она возмущалась медленной работой сотрудницы. Во время конфликта посетительница вырвала у девушки клок волос, порвала одежду и сломала устройство для сканирования кодов.

Другие клиенты вступились за работницу. На место вызвали полицию, но женщина уже успела скрыться.

Ранее суд наказал стрелков, напавших на свадебный автобус под Москвой.

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