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Суд наказал стрелков, напавших на свадебный автобус под Москвой

Стрелков, напавших на свадебный автобус в Щелково, отправили в тюрьму

В Щелково вынесли приговор трем мужчинам, которые обстреляли свадебный автобус в августе. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

«Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в публикации.

Нападение водителя и пассажиров внедорожника Infiniti произошло 30 августа 2024 года на улице Центральной в городе Щелково. Вооруженные мужчины из Infiniti решили, что водитель автобуса их подрезал, и разбили в нем стекло, а также обстреляли из травматического оружия, после чего скрылись и уехали в кальянную. В микроавтобусе ехали молодожены и их гости, среди пострадавших оказались маленькие дети. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Ранее в Китае решили судьбу мужчины, задавившего на авто 20 детей.

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