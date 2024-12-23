Россиянка избила сотрудницу пункта выдачи из-за коробки чая

В Кировском районе Санкт-Петербурга устанавливаются обстоятельства потасовки между клиенткой и сотрудницей пункта выдачи заказов. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в пункте выдачи на улице Брянцева. Клиентка хотела без очереди получить посылку и возмущалась долгой выдачей заказанной коробки чая. Нападавшая вырвала у девушки клок волос, порвала ей одежду и сломала устройство для сканирования кодов.

На место был вызван наряд полиции, агрессивную петербурженку задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что жительница Омска стала фигуранткой уголовного дела после сбоя на маркетплейсе. 32-летняя россиянка оформила заказ на площадке и заметила, что деньги не списались. После следующего заказа ситуация повторилась, и женщина решила купить товары на сумму 1,6 миллиона рублей. Всего подозреваемая получила 775 товаров, среди которых были детские вещи, посуда, ювелирные украшения и бытовая техника.

Ранее россиянин проник в московский торговый центр ради кражи платежного терминала.