В Петербурге арестовали участника украинского военизированного объединения

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении участника украинского военизированного объединения Руслана Ижерского. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, мужчину подозревают в совершении преступлений по статье о деятельности террористической организации.

По данным следствия, Ижерский стал участником объединения Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Подсудимый хотел совершить диверсионно-террористический акт на объектах энергетики в Санкт-Петербурге, но его действия пресекли сотрудники ФСБ России.

До этого в Москве осудили хирурга Ивана Тищенко за финансирование экстремистской деятельности. Суд признал мужчину виновным по статье Уголовного кодекса России «Финансирование экстремистской деятельности». Хирурга приговорили к четырем годам колонии строгого режима.

Ранее жителя Самарской области обвинили в спонсировании терроризма.