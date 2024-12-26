Россиянам объяснили, как справиться с предновогодним стрессом

Зачастую подготовка к Новому году превращается в хаос, сопровождающийся чувством усталости, а иногда даже отчаяния. Как справиться с предпраздничным стрессом, рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. По ее словам, которые цитирует РИАМО, сперва необходимо составить список задач.

«Разбейте его на несколько категорий: подарки, продукты, украшение дома, меню, уборка. Это поможет вам ничего не забыть и видеть общую картину. Планирование времени тоже имеет значение. Например, покупки лучше делать заранее, чтобы избежать толп в магазинах. Составьте график: какие дни посвятить уборке, когда готовить блюда, а когда расслабиться и отдохнуть», — сказала Сережина.

Не стоит пытаться взвалить всю предновогоднюю суету на себя, часть задач необходимо делегировать близким, продолжила специалист.

Также она посоветовала адекватно оценивать финансы, чтобы Новый год не превратился в долговую яму.

Не стоит забывать и о моральной составляющей. Не нужно ставить себе завышенных ожиданий и пытаться сделать праздник идеальным, поскольку на нем не будет хватать самого важного — хорошего настроения, заключила врач.

Согласно недавнему опросу, сильнее всего (22%) россиян в преддверии Нового года раздражают большие расходы. В исследовании приняли участие 9,2 тыс. человек. Еще 17% голосов набрал вариант «Надоевшие лица на ТВ», 12% — «Поиск подарков», 11% — «Меня все раздражает».

Среди других вещей, которые нервируют россиян, оказались автомобильные пробки, закупка продуктов, готовка блюд к столу, необходимость поздравлять других, а также украшение елки. Вариант «Мне все нравится» выбрали только 13% респондентов.

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