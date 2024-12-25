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Россияне ответили, что больше всего раздражает их перед Новым годом

«КП»: 22% россиян раздражают большие расходы к Новому году
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Ostanina Anna/ShutterstockFOTODOM

Сильнее всего россиян в преддверии Нового года раздражают большие расходы, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 9,2 тыс. человек.

За этот вариант проголосовали 22% опрошенных. Еще 17% голосов набрал вариант «Надоевшие лица на ТВ», 12% — «Поиск подарков», 11% — «Меня все раздражает».

Среди других вещей, которые раздражают россиян, оказались автомобильные пробки, закупка продуктов, готовка блюд к столу, необходимость поздравлять других, а также украшение елки. Вариант «Мне все нравится» выбрали только 13% респондентов.

«С приближением праздников многие из нас испытывают смешанные чувства. С одной стороны, Новый год — это приятная атмосфера и возможность провести время с близкими. С другой, к концу года нас накрывает усталость и чувство эмоционального истощения. Если у вас нет сил, сократите масштаб празднования: меньше «елок», гостей и блюд на столе. Посиделок больше ждут мужчины и дети, а большинству работающих женщин они не в радость, потому что все хлопоты ложатся на них», — объяснила результаты опроса психолог Марина Крапивная.

В связи с этим эксперт посоветовала разделять предпраздничные обязанности между всеми членами семьи.

Психолог Дарья Дугенцова до этого говорила, что россиянам важно правильно отдыхать, чтобы после новогодних каникул не чувствовать себя уставшим и разбитым. В том числе желательно отказаться от дел, которые буквально «высасывают энергию» в пользу любимых хобби.

Ранее родителям объяснили, как правильно кормить детей на Новый год.

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