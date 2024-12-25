Психолог рассказала, как сократить расходы на новогодние подарки детям

Родителям, которые не могут подарить ребенку дорогой новогодний подарок, стоит подкорректировать его запросы. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала семейный психолог, сказкотерапевт Наталья Морозова.

Она напомнила, что внимание и любовь, вложенные в выбор подарка, важнее его стоимости. По ее словам, чтобы снизить расходы на подарок, можно включиться в игру с ребенком и написать ответное письмо от Деда Мороза, в котором он расскажет, почему не сможет исполнить желание.

«Если родитель знает, чем увлекается, интересуется ребенок, то можно в письме Деду Морозу об этом упомянуть. Важно, чтобы подарок подкрепил какой-нибудь талант ребенка. Однако не забывать при этом также о самостоятельном выборе ребенка», — добавила Морозова.

Детский психолог Ирина Голубева до этого говорила, что детям не стоит дарить слишком много подарков на Новый год, так как это может негативно сказаться на подрастающей психике. Она подчеркнула, что в Новый год гораздо важнее создать атмосферу праздника, где внимание и участие родителей становятся главной ценностью.

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