Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала, как сократить расходы на новогодние подарки детям

Психолог Морозова: новогодний подарок должен подкреплять талант ребенка
close
Freepik

Родителям, которые не могут подарить ребенку дорогой новогодний подарок, стоит подкорректировать его запросы. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала семейный психолог, сказкотерапевт Наталья Морозова.

Она напомнила, что внимание и любовь, вложенные в выбор подарка, важнее его стоимости. По ее словам, чтобы снизить расходы на подарок, можно включиться в игру с ребенком и написать ответное письмо от Деда Мороза, в котором он расскажет, почему не сможет исполнить желание.

«Если родитель знает, чем увлекается, интересуется ребенок, то можно в письме Деду Морозу об этом упомянуть. Важно, чтобы подарок подкрепил какой-нибудь талант ребенка. Однако не забывать при этом также о самостоятельном выборе ребенка», — добавила Морозова.

Детский психолог Ирина Голубева до этого говорила, что детям не стоит дарить слишком много подарков на Новый год, так как это может негативно сказаться на подрастающей психике. Она подчеркнула, что в Новый год гораздо важнее создать атмосферу праздника, где внимание и участие родителей становятся главной ценностью.

Ранее стоматолог рассказала, какие сладости не стоит класть детям в новогодний подарок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами