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Историка Тамару Эйдельман оштрафовали

Суд Москвы оштрафовал историка Тамару Эйдельман за дискредитацию действий ВС РФ
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Тамара Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом)/YouTube

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Эйдельман Тамара Натановна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

В марте этого года Эйдельман оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

В июне против Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Заслуженная учительница РФ опубликовала на своем YouTube-канале несколько видео с противоречивым содержанием, после чего в ее отношении началась проверка. По этой статье, живущей в Португалии Эйдельман грозит до пяти лет лишения свободы. Однако адвокат Александр Бенхин считает, что таким сроком дело не ограничится. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) в реестр террористов и экстремистов.

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