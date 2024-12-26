Врач рассказала, как справиться с зубной болью на новогоднем застолье

Врач Радько: раствор соли поможет справиться с зубной болью во время застолья

Если зубная боль настигла во время новогоднего застолья, есть несколько способов быстро ее притупить, чтобы не испортить праздник. О них в беседе с РИАМО рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

Если зубная боль давала о себе знать и ранее, врач посоветовала заблаговременно принять обезболивающее средство. При этом важно придерживаться инструкции, не превышать дозировку и не совмещать с препаратом алкоголь. Если же болевые ощущения возникли впервые, следует прополоскать рот раствором соли в дозировке 1-2 чайных ложки на стакан воды, рассказала она.

«Если под рукой есть 3%-й раствор перекиси водорода, то разведите его в воде в соотношении 1:1 и прополощите рот. Вместо перекиси водорода можно использовать Мирамистин или Хлоргексидин. Такие средства удаляют налет с эмали, снимают отек, уменьшают выраженность боли», — добавила специалист.

Чтобы зуб не разболелся еще сильнее, она порекомендовала отказаться от употребления алкоголя, мясных горячих блюд и холодных десертов.

До этого Радько предупреждала, что повышенная чувствительность зубов может стать неожиданной неприятностью в новогодние праздники.

Причиной данного состояния, по ее словам, могут стать еда и напитки, которыми изобилует среднестатистическое меню, — ананасы, соленья, яблоки, апельсины, лимоны, газированные напитки, и, конечно, алкоголь.

Ранее врач объяснила, как защитить зубы при употреблении апельсинового сока.