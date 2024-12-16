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Россиянам объяснили, как защитить зубы при употреблении апельсинового сока

Врач Радько посоветовала полоскать рот после употребления апельсинового сока

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Апельсиновый сок известен своим негативным воздействием на зубную эмаль из-за высокого содержания лимонной и аскорбиновой кислот. Как защитить зубы при употреблении напитка, рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Ее слова цитирует РИАМО.

Специалист посоветовала разбавлять апельсиновый сок водой, чтобы уменьшить концентрацию кислот. Употреблять напиток следует через соломинку, чтобы уменьшить контакт с зубами, направляя жидкость непосредственно в горло, отметила она.

«После употребления апельсинового сока полезно промыть рот водой, чтобы нейтрализовать кислоту и удалить ее остатки с поверхности зубов», — рекомендует ортодонт.

При этом, по ее словам, чистить зубы сразу после употребления апельсинового сока не стоит, поскольку эмаль ослаблена кислотами. Лучше подождать около получаса.

До этого Радько рассказала, как быстро снять чувствительность зубов к холодным напиткам. В качестве экстренной помощи, по ее словам, можно использовать десенситайзер. Однако необходимо понимать, что данная мера не является лечением патологии, а лишь ненадолго может устранить неприятные ощущения.

В случае, если ощущается дискомфорт при употреблении холодной пищи или напитков, она посоветовала обратиться к стоматологу для устранения причин повышенной чувствительности зубов.

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