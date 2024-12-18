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Врач предупредила об опасности новогодних застолий для зубов

Врач Радько: во время новогодних застолий может появиться чувствительность зубов

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Depositphotos

Повышенная чувствительность зубов может стать неожиданной неприятностью в новогодние праздники. Об этом в интервью РИАМО предупредила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

«Причиной данного состояния могут стать еда и напитки, которыми изобилует среднестатистическое меню. <...> Мы можем встретить ананасы, соленья, яблоки и апельсины. Частыми гостями праздничных застолий являются лимоны, газированные напитки, и, конечно, алкоголь», — сказала Радько.

Все эти продукты, по ее словам, обладают агрессивным действием на зубную эмаль.

До этого Радько говорила, что в новогодние праздники возрастает риск повредить зубы, поскольку предпраздничный стресс и возрастающее количество употребляемого алкоголя могут спровоцировать ночной бруксизм (скрежетание зубами, излишнее смыкание и движение челюстей во сне).

Кроме того, на каникулах появляется больше времени для активного отдыха, где также можно травмировать челюсть.

Ранее врач объяснила, как защитить зубы при употреблении апельсинового сока.

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