«Уральские авиалинии» подтвердили гибель своего бортпроводника под Актау

Погиб бортпроводник «Уральских авиалиний», летевший на упавшем у Актау самолете

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в Telegram-канале сообщила о смерти бортпроводника Рамина Агаева, который летел в разбившемся в Актау самолете AZAL как пассажир.

В авиакомпании выразили соболезнования близким Агаева.

Накануне авиаперевозчик подтвердил, что мужчина летел этим рейсом, но сначала он был в числе выживших.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщило 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Причины крушения остаются неизвестны, по одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами.

Ранее опубликован список казахстанцев, погибших при крушении самолета.