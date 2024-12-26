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Опубликован список казахстанцев, погибших при крушении самолета

МЧС опубликовало список погибших казахстанцев при крушении самолета в Актау
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

МЧС Казахстана опубликовало список граждан страны, которые погибли при крушении самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от казахстанского города Актау.

Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 г.р., Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 г.р., Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 г.р., Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 г.р., сын Г. Шаймерденовой — Жумагат Эльдар, 23.08.2013 г.р., Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 г.р.

Пассажирский лайнер Embraer 190AR потерпел крушение утром 25 декабря. Самолет не смог приземлиться в Грозном из-за сильного тумана, после чего экипаж принял решение идти на Махачкалу, сообщив диспетчерам о «нештатной ситуации на борту» из-за удара стаи птиц.

Самолет стал терять управление и изменил курс на Актау. После падения на руле высоты и хвостовой части обнаружили сквозные отверстия.

Согласно данным авиакомпании, на борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров: шесть граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, три гражданина Киргизии и 16 граждан России. Госпитализированы 29 человек, включая двоих детей.

Ранее в Турции сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения под Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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