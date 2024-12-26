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Опоздавший на три часа в клинику москвич ворвался туда с криками и заснул

В Москве опоздавший в клинику пациент ворвался туда с криками и уснул на койке

В Москве 52-летний местный житель угодил в полицию после выходки в медицинском учреждении. Об этом сообщили в столичном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел в учреждении на 1-м проезде Перова Поля. Как рассказал охранник, пьяный пациент с криком «Опоздал» ворвался в здание, разбил стеклянную дверь, после чего проследовал в одну из комнат учреждения. Там он занял свободную койку и заснул. В это время сотрудники клиники вызвали вневедомственную охрану. По словам работников клиники, дебошир действительно был записан на процедуру, но заявился с опозданием на три часа.

Прибывшие на место правоохранители разбудили нарушителя: вместо оздоровительной процедуры, его ждало разбирательство в отделении полиции.

До этого москвичка достала в поликлинике пистолет, когда ей отказали в прикреплении.

Ранее сотрудники Росгвардии выезжали на платную парковку, где женщина громила чужую машину, думая, что она принадлежит мужу.

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