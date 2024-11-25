Россиянка забралась на чужую машину и разгромила ее, думая, что она принадлежит ее мужу

В Новой Москве правоохранители задержали дебоширку, которая разгромила чужой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на охраняемом паркинге в деревне Саларьево. К росгвардейцам обратился охранник стоянки: мужчина пояснил, что неизвестная забралась на иномарку и начала топтать ее ногами, разбила лобовое стекло.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушительницу: ей оказалась 33-летняя уроженка Воркуты. Женщина пояснила, что была убеждена, что прыгает на автомобиле мужа. Даже собственник авто не смог убедить ее, что владелец испорченного авто он.

Задержанную передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

До этого в Астрахани мужчина отомстил водителю поджогом автомобиля, но перепутал машины.

Ранее в Ленобласти поймали мужчину, который из мести разбил машину бывшей сожительницы.