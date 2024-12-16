«Хотела напугать»: женщина пригрозила в поликлинике пистолетом за отказ в прикреплении

В Восточном административном округе визит местной жительницы в поликлинику закончился вызовом правоохранительных органов. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

По информации СМИ, женщина обратилась в медучреждение на Сиреневом бульваре с целью прикрепиться к нему. Когда ей отказали в такой услуге, она достала пневматический пистолет. После этого работники поликлиники воспользовались тревожной кнопкой, и на место ЧП прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

«Я принесла в поликлинику пистолет. Хотела напугать и оказать давление», — призналась на камеру задержанная.

До этого сотрудники Росгвардии выезжали на платную парковку, где женщина громила чужую машину, думая, что она принадлежит мужу. Дебоширка отказалась верить в то, что владелец транспортного средства другой человек даже тогда, когда он сам попытался ее в этом переубедить.

Ранее в Ленобласти поймали мужчину, который из мести разбил машину бывшей сожительницы.