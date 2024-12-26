В Россию продолжают поступать элитные сумки, несмотря на санкции

FT сообщила о потоке элитных сумок в Россию, несмотря на санкции

После начала специальной военной операции на Украине и введения санкций бизнес посредников по поставкам в Россию одежды и аксессуаров премиум-класса «пошел в гору». Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Как FT рассказал поставщик по имени Михаил, каждую неделю отправляет в Россию от 10 до 20 посылок, зарабатывая на комиссионных до €6 тысяч.

«Итальянцам все равно, для них важно продать товар, а что с ним будет дальше — это уже наше дело», — рассказал собеседник издания.

FT пишет, что многие крупные соцсети обслуживают как крупный розничный бизнес, так и частных покупателей в России и обещают способы обхода санкций «в отношении люксовых сумок» и других товаров мировых брендов.

Издание со ссылкой на представителей латвийской таможни также пишет, что с начала текущего года отклонили около 60 посылок с предметами роскоши в Россию. FT отмечает, что на многих из этих предметов в декларации была указана искусственно заниженная цена. Такими действиями посредники часто пытаются замаскировать поставки под личные посылки.

В свою очередь руководитель отдела аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай рассказала FТ, что некоторые западные бренды даже выпускают «капсульные коллекции». На эти вещи устанавливаются особые цены, которые соответствуют требованиям ценообразования при продаже в России.

22 декабря немецкая автокомпания BMW выявила и перекрыла нелегальный канал поставки новых автомобилей в Россию в обход санкций. Своими действиями автоконцерн подтвердил информацию, опубликованную ранее изданием Business Insider. В ней говорилось, что российские клиенты получили более 100 автомобилей.

Ранее президент Литвы признал, что Россия не страдает от санкций.