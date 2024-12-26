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Мужчина вдохновился своим коллегой и выиграл в лотерею $50 тысяч

UPI: в США мужчина выиграл в лотерею $50 тысяч, вдохновившись коллегой
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Shutterstock

В США мужчина вдохновился своим коллегой и выиграл в лотерею $50 тысяч, пишет UPI.

Житель Мэриленда, известный только как Чандо, стал обладателем приза в размере $50 тысяч после того, как разговор с коллегой вдохновил его начать покупать лотерейные билеты.

Чандо рассказал, что начал приобретать лотерейные билеты дважды в неделю, и спустя пять месяцев он все-таки сорвал джекпот.

«Я ничего не мог сделать, кроме как упасть на колени и поблагодарить Бога. Мои дети думали, что я шучу, но я не мог поверить. Это похоже на то, как будто мечта сбылась», — поделился эмоциями победитель.

Мужчина планирует использовать выигранные деньги для покупки дома и организации «незабываемого» Рождества для своей семьи.

Ранее в США победитель лотереи потребовал удвоить выигрыш, потому что потерял второй билет с джекпотом.

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