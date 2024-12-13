В США победитель лотереи потребовал удвоить выигрыш

Житель Калифорнии выиграл в лотерее Mega Millions $197,5 млн и потребовал удвоить выигрыш, объяснив, что потерял второй билет с джекпотом. Об этом сообщает New York Post.

Фарамарз Лахиджани стал обладателем крупного выигрыша в декабре 2023 года. Счастливый билет он приобрел на автозаправке Chevron в городе Энсино. Вскоре оказалось, что на той же заправочной станции был продан еще один билет с аналогичным выигрышем, однако его обладатель так и не заявил о себе в течение года.

Позже Лахиджани заявил, что это он купил оба выигрышных билета с одинаковыми номерами, но впоследствии один из них был утерян. 4 декабря 2024 года, за три дня до истечения срока действия билета, мужчина подал в суд на организаторов лотереи с требованием выплатить ему всю сумму в размере $394 млн.

В Mega Millions сообщили, что вероятность двух джекпотов с одинаковыми номерами существует, но она чрезвычайно мала. Пока детали судебного разбирательства не разглашаются. Сам Лахиджани от комментариев отказался.

В конце ноября сообщалось, что американец Билли Гленн стал обладателем джекпота в лотерее и теперь до конца жизни будет получать каждый месяц по $25 тысяч. Уникальность этого события заключается в том, что мужчина использовал один и тот же набор чисел на протяжении девяти лет и семи месяцев. Цифры, выбранные американцем, имеют для него особое значение, рассказал он. Они символизируют не только различные годовщины, но и номера на майках его любимых игроков в бейсболе.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $100 тысяч благодаря билету, который достался ему бесплатно.