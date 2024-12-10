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Мордашов прокомментировал вызов на бой от вологодского губернатора

Мордашов заявил, что у него нет конфликта с губернатором Вологодской области

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

На бизнес-форуме «Поколение» основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов отрицал наличие конфликта с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, хотя признал, что губернатор, по-видимому, считает иначе. Об этом сообщает РБК.

Мордашов отметил, что вызов на поединок, брошенный ему Филимоновым, является попыткой перевести дискуссию в другую плоскость. Бизнесмен назвал «забавным» тот факт, что губернатор вызвал на поединок крупнейшего инвестора региона.

Ранее губернатор Филимонов публично вызвал на дуэль своего оппонента, не называя его фамилию, но охарактеризовав как «особо одаренного представителя части индустриального микросоциума с транснациональным «отливом». Намеки губернатора были истолкованы как обращение к Алексею Мордашову.

«У меня с ним нет конфликта. Я время от времени читаю его различные высказывания. Как я понимаю, у него, наверное, есть со мной конфликт, но у меня с ним точно нет», — сказал предприниматель.

В ноябре губернатор Филимонов пообещал «больно ударить» по алкомаркетам в регионе.

Ранее вологодский губернатор объяснил массовые увольнения чиновников.

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