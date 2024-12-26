Пострадавшим при атаке украинских войск на Льгов выплатят компенсации

Семьи граждан, погибших в результате атаки украинских войск на город Льгов в Курской области, получат компенсации в размере 1,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«После обстрела Льгова, так же как и в ситуации с трагедией в Рыльске, правительство Курской области приняло решение выплатить семьям погибших по 1,5 млн рублей», — говорится в заявлении.

Более того, раненым жителям города выплатят компенсации в размере от 300 до 600 тыс. рублей. Сумма будет зависеть от тяжести полученных гражданами травм, пояснил Хинштейн.

Льгов подвергся обстрелу со стороны украинских войск 25 декабря. В результате атаки погибли четыре человека и столько же получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, были повреждены несколько жилых домов и отдельно стоящий одноэтажный салон красоты.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме. В ведомстве пообещали установить личности всех причастных к атаке и привлечь их к ответственности.

Ранее во Льгове восстановили подачу газа и электричества после обстрела со стороны украинских войск.