Во Льгове восстановили подачу газа и электричества после обстрела ВСУ

Хинштейн: во все дома Льгова вернули газ и электричество после обстрела ВСУ

Во всех домах Льгова восстановили подачу газа и электричества после обстрела со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«По информации оперативного штаба, газ и электричество дали во всех домах Льгова. Все выбитые окна, к которым военные и спасатели дали доступ, затянули пленкой», — написал Хинштейн.

Он заявил, что власти решат все проблемы и постараются «не допустить хаоса», которого пытается добиться Киев. Врио главы региона добавил, что оперштаб продолжит работу до нормализации обстановки в городе.

25 декабря украинская армия обстреляла Льгов, повредив один пятиэтажный и два одноэтажных дома. Кроме того, повреждения получил также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты.

Известно, что в результате атаки на регион четыре человека получили серьезные ранения, их спасти не удалось. Еще четверо находятся в больницах, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Госдуме раскрыли, как Россия ответит ВСУ за удар по Льгову.