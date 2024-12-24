Врач назвал более эффективные альтернативы рассолу при похмелье

Нарколог Шуров: есть более эффективные напитки при похмелье, чем рассол

Для многих россиян рассол является привычным напитком при лечении от похмелья. Однако соль в его составе, наоборот, приводит к дополнительному обезвоживанию, что грозит еще большими проблемами, предупредил нарколог Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей.

Организм наутро после употребления алкоголя уже обезвожен, и соленый напиток лишь ухудшает водный баланс. Лучше просто пить чистую воду, подчеркнул врач. По его словам, дефицит соли в состоянии похмелья тоже есть, и в теории рассол может помочь, но на практике он вредит – в нем часто содержатся уксус и другие компоненты, ухудшающие работу печени.

«Я бы рекомендовал минералку, ту же «Нарзан» или «Боржоми». Они более сбалансированы и не содержат лишних веществ, с которыми вашей печени придется дополнительно бороться», — добавил он.

Если есть только рассол, то лучше выбрать капустный, а не огуречный, так как в нем больше полезных веществ.

Но лучшим способом избежать похмелья остается умеренность и самоконтроль при потреблении спиртного. Важно помнить, что организм перерабатывает только 10 мл спирта в час, что равно небольшой стопке водки или одному бокалу пива, пояснил Шуров.

«Все, что вы влили в себя, вы потом будете оплачивать похмельем. Потому что алкоголь — это яд, и он никому ещё не принес пользы», — заключил врач.

До этого врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что в состоянии похмелья человеку не помогает жирная пища, активированный уголь или небольшая доза спиртного. Также она призвала не пить кофе или маринады для восстановления солевого баланса.

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