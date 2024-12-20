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Врач перечислила новогодние напитки, которые особенно вредны для зубов

Врач Корнилина: шампанское и ликеры негативно влияют на состояние зубов
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Шампанское не только символизирует Новый год, но и является источником риска для зубной эмали, поскольку содержит кислоты. Об этом в беседе с РИАМО предупредила главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина.

«Если вы не хотите отказываться от игристого вина, то не забудьте прополоскать рот сразу после выпитого бокала. А при первой возможности — почистите зубы щеткой», — посоветовала специалист.

Также, по ее словам, негативное воздействие на зубную эмаль оказывают глинтвейн, фруктовые коктейли и ликеры, потому что они содержат довольно много сахара.

С особой осторожностью врач рекомендует употреблять кофейные ликеры, поскольку они наносят двойной вред зубам: кофе окрашивает эмаль, а сахар и алкоголь снижают защитные функции слизистых рта. Следует ограничиться небольшой дозой напитка — не более 150 мл.

Ортодонт Виктория Радько до этого предупреждала, что повышенная чувствительность зубов может стать неожиданной неприятностью в новогодние праздники.

Причиной данного состояния, по ее словам, могут стать еда и напитки, которыми изобилует среднестатистическое меню. Среди них соленья, яблоки, ананасы, апельсины, газированные напитки, и, конечно, алкоголь.

Все эти продукты обладают агрессивным действием на зубную эмаль, подчеркнула врач.

Ранее россиянам назвали новогодние закуски, которые не навредят зубам.

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