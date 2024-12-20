Врач перечислила новогодние напитки, которые особенно вредны для зубов

Шампанское не только символизирует Новый год, но и является источником риска для зубной эмали, поскольку содержит кислоты. Об этом в беседе с РИАМО предупредила главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина.

«Если вы не хотите отказываться от игристого вина, то не забудьте прополоскать рот сразу после выпитого бокала. А при первой возможности — почистите зубы щеткой», — посоветовала специалист.

Также, по ее словам, негативное воздействие на зубную эмаль оказывают глинтвейн, фруктовые коктейли и ликеры, потому что они содержат довольно много сахара.

С особой осторожностью врач рекомендует употреблять кофейные ликеры, поскольку они наносят двойной вред зубам: кофе окрашивает эмаль, а сахар и алкоголь снижают защитные функции слизистых рта. Следует ограничиться небольшой дозой напитка — не более 150 мл.

Ортодонт Виктория Радько до этого предупреждала, что повышенная чувствительность зубов может стать неожиданной неприятностью в новогодние праздники.

Причиной данного состояния, по ее словам, могут стать еда и напитки, которыми изобилует среднестатистическое меню. Среди них соленья, яблоки, ананасы, апельсины, газированные напитки, и, конечно, алкоголь.

Все эти продукты обладают агрессивным действием на зубную эмаль, подчеркнула врач.

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