Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о мерах безопасности при запуске фейерверков

Специалист Веселов: фейерверки нельзя запускать в руках
close
Shutterstock/InfinitumProdux

Россиянам важно соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники, чтобы не навредить себе и окружающим в новогодние праздники. Об этом рассказал вице-президент Всемирного антитеррористического фонда и эксперт по безопасности и антитеррору Станислав Веселов, передает Pravda.Ru.

По его словам, фейерверки лучше покупать только в специализированных магазинах, чтобы убедиться в безопасности изделий.

«Если вы решили запустить петарды, делайте это только в снегу, а не в руках. Запускайте фейерверки на специально отведенных площадках, подальше от жилых домов», — подчеркнул Веселов.

Эксперт также посоветовал проводить запуск пиротехники вдали от людей и животных.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев до этого говорил, что россиянам грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей, если запуск фейерверка или салюта приведет к повреждению чужого имущества или причинению вреда здоровью. По его словам, строгость наказания зависит от тяжести последствий в случае запуска фейерверков.

Ранее были названы правила, которые защитят собак от фейерверков в Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами