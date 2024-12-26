Россиянам рассказали о мерах безопасности при запуске фейерверков

Россиянам важно соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники, чтобы не навредить себе и окружающим в новогодние праздники. Об этом рассказал вице-президент Всемирного антитеррористического фонда и эксперт по безопасности и антитеррору Станислав Веселов, передает Pravda.Ru.

По его словам, фейерверки лучше покупать только в специализированных магазинах, чтобы убедиться в безопасности изделий.

«Если вы решили запустить петарды, делайте это только в снегу, а не в руках. Запускайте фейерверки на специально отведенных площадках, подальше от жилых домов», — подчеркнул Веселов.

Эксперт также посоветовал проводить запуск пиротехники вдали от людей и животных.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев до этого говорил, что россиянам грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей, если запуск фейерверка или салюта приведет к повреждению чужого имущества или причинению вреда здоровью. По его словам, строгость наказания зависит от тяжести последствий в случае запуска фейерверков.

Ранее были названы правила, которые защитят собак от фейерверков в Новый год.