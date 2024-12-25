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Названы правила, которые защитят собак от фейерверков в Новый год

Pet911: собак стоит приучать к резким и громким звукам
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Al More/Shutterstock/FOTODOM

Владельцам домашних животных в новогодние праздники стоит гулять с ними только в тихое время суток, чтобы они не испугались большого количества людей и возможных салютов. Об этом «Москве 24» рассказали в сервисе поиска домашних питомцев Pet911.

Помимо этого, специалисты сервиса посоветовали приучать питомца к резким и громким звукам, например, с помощью воздушных шариков. Если он спокойно будет вести себя при громких звуках, его можно поощрить лакомствами и похвалой. Выгуливать собак лучше на коротком поводке, который даст владельцу больше контроля и позволит быстро среагировать на эмоции животного.

«Если внезапно начинается громкий шум (например, салют), быстро, но спокойно уведите собаку в сторону или найдите укрытие», — добавили эксперты.

Они также советуют брать с собой воду и успокоительное для животных, которое может назначить ветеринар.

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц до этого говорил, что собаки обладают очень острым, чувствительным слухом, поэтому громкие звуки вызывают у них болевые ощущения в ушах. Залпы салютов на протяжении нескольких минут могут не только напугать, но и травмировать питомца на всю оставшуюся жизнь, предупредил он.

Ранее юрист напомнила россиянам, где нельзя запускать фейерверки.

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