ФСБ опубликовала аудио с наставлениями жены задержанному украинскому агенту

Опубликована аудиозапись, на которой агенту спецслужб Украины, готовившему покушение на российского военнослужащего, проводит инструктаж его жена. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Все нормально, есть нюансы. В пятницу он сначала со мной свяжется, потом я с тобой - так надо. Выйдешь, он тебе просто скажет куда. Ты там сделаешь, что положено, он тебе это оплатит, ценник скажешь какой на билеты и все прочее», — говорит женщина на аудиозаписи.

Как отметили в службе безопасности, украинскими спецслужбами планировался теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Российской Федерации, выпускающего продукцию для Министерства обороны России. Сотрудниками ведомства была сорвана операция по подготовке к террористическому акту.

В ФСБ уточнили, что задержанный агент Службы безопасности Украины с 2020 года проживал на территории украинского государства. В Россию он прибыл в ноябре текущего года транзитом через Молдавию и Грузию.

В ведомстве отметили, что теракт, о котором идет речь, удалось предотвратить еще на стадии подготовки. Мужчину и еще троих причастных к подготовке других покушений на высокопоставленных российских военных задержали.

Ранее ФСБ показала кадры с признаниями задержанных, планировавших теракт в Подмосковье.