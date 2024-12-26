В ФСБ рассказали подробности об агенте СБУ, который собирался взорвать военного в Москве

ФСБ: задержанный за покушение на военного прибыл в Москву как депортированный

Завербованный спецслужбами Украины россиянин приехал в Москву под видом депортированного, чтобы совершить покушение на высокопоставленного чиновника Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ уточнили, что задержанный агент СБУ с 2020 года жил на Украине. В Россию он прибыл с Украины в ноябре этого года транзитом через Молдавию и Грузию.

В ведомстве отметили, что теракт удалось предотвратить еще на стадии подготовки. Мужчину и еще троих причастных к подготовке других покушений на высокопоставленных российских военных задержали.

Один из задержанных агентов рассказал, что должен был выкопать взрывчатку по переданным ему координатам в районе Протвино. Второй задержанный сообщил, что нашел схрон по координатам в Московской области. Третий забрал посылку со взрывчаткой в заброшенном здании в Люберцах.

Ранее ФСБ показала кадры с признаниями задержанных, планировавших теракт в Подмосковье.