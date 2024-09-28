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В Госдуме назвали способ покончить с дефицитом кадров в российских школах

Депутат Смолин: надо поднять зарплату учителям до средней по РФ и вернуть льготы

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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Решить проблему острого дефицита учителей в российских школах можно за счет существенного повышения зарплат и возвращения льгот для специалистов, работающих в селах, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Его слова приводит News.ru.

Размер заработной платы учителей должен быть выше среднего по стране при работе на одну ставку, отметил депутат. Он также предлагает вернуть сельским учителям надбавку к зарплате в размере 25% и коммунальные льготы.

«Тогда кадровый кризис в образовании прекратится очень быстро. Это минимально и реально», — уверен Смолин.

До этого в РФ зафиксировали резкий рост спроса на воспитателей и нянь. В январе — сентябре было открыто 22,8 тыс. соответствующих вакансий, что почти на четверть превышает число предложений, появившихся за аналогичный период 2023 года.

Ранее сообщалось, что российские работодатели стали чаще предлагать зарплаты от 100 тыс. рублей «синим воротничкам».

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