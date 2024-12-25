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Российских учителей будут финансово вознаграждать за успехи учеников

Чернышенко: учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи учеников
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В России учителя школ будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, данная инициатива будет прописана в Стратегии развития образования.

«Из дополнительных вопросов, которые сейчас прорабатываются, это вопрос, например, связанный с вознаграждением за результат, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники будут показывать выдающиеся результаты», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что в настоящее время по этому вопросу проводится работа с Федеральной налоговой службой (ФНС).

24 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе оклады педагогов вырастут на 20%.

30 сентября первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что зарплата учителей должна состоять как минимум из одного МРОТ на каждую ставку, однако практически во всех регионах России допускаются нарушения с выплатами зарплат педагогам.

Ранее эксперт объяснила, почему учителя уходят из школ.

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