Российских учителей будут финансово вознаграждать за успехи учеников

В России учителя школ будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, данная инициатива будет прописана в Стратегии развития образования.

«Из дополнительных вопросов, которые сейчас прорабатываются, это вопрос, например, связанный с вознаграждением за результат, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники будут показывать выдающиеся результаты», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что в настоящее время по этому вопросу проводится работа с Федеральной налоговой службой (ФНС).

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