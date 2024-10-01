Стало известно, в каких регионах России учителям не доплачивают

Зарплата учителей должна состоять как минимум из одного МРОТ на каждую ставку, однако практически во всех регионах России допускаются нарушения с выплатами зарплат педагогам, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В отдельных субъектах им серьезно недоплачивают, рассказала она в беседе с НСН.

Если зарплата учителя, работающего на полной ставке, ниже МРОТ, то так, иногда администрация учебного заведения нагружает учителей дополнительной работой, доплата за которую и позволяет увеличить зарплату в целом до МРОТ. Однако это серьезное нарушение – получать такую зарплату педагог должен по факту работы на одной ставке, а за дополнительные обязанности полагается соответствующая надбавка, пояснила депутат.

«То есть, учитель должен получать МРОТ за работу на одну ставку в любом случае. А дополнительная работа должна оплачиваться сверх этого», — подчеркнула Лантратова.

Так как сами педагоги зачастую не могут отстаивать свои права, боясь потерять работу, следить за уровнем их зарплат обязан Рособрнадзор, чтобы вовремя вычислять нарушения, когда учителю недоплачивают, считает парламентарий.

Хорошо учителям платят сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Татарстане, Тюмени, анты-Мансийском округе, Краснодарском крае и еще в десятке регионах. А во всех остальных есть острая проблема с недоплатами, особенно часто встречающаяся в сельских школах. В целом это зависит от степени обеспеченности самого региона (чем богаче – тем выше зарплаты), а главная проблема заключается в недофинансировании всей сферы образования и отсутствии единой для страны тарифной сетки для расчета зарплат педагогов, заключила депутат.

До этого в Совфеде заявили, что нижний порог зарплаты для учителей должен быть единым по всей России и составлять не менее двух МРОТ. Причем подчеркивается, что система формирования зарплаты должна быть понятной и прозрачной — для этого их предлагается привести к единому стандарту, закрепленному законодательно.

Ранее в Госдуме назвали способ покончить с дефицитом кадров в российских школах.