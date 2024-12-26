Россиянам рассказали, как грамотно управлять новогодними расходами

Россиянам стоит заранее спланировать бюджет на новогодние праздники и не поддаваться на большие скидки, чтобы грамотно управлять расходами и не приобретать ненужные вещи. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай», эксперт семейной политики Элина Жгутова.

«Люди бегут в эти черные пятницы, субботы, понедельники, сгребают все, что им не нужно, а потом с ворохом ненужных вещей остаются на следующий год», — отметила эксперт.

Помимо этого, она советует составить меню на праздники и отказаться от запуска фейерверков, чтобы снизить новогодние траты. Жгутова также напомнила, что праздники займут треть месяца, поэтому она порекомендовала разделить зарплату на три части.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко до этого рассказал «Газете.Ru», что россиянам нужно было заранее составлять списки и планировать бюджет, чтобы сократить траты на развлечения на 15-20% во время новогодних праздников. Экономист также посоветовал выбирать бесплатные городские мероприятия, такие как концерты и танцевальные программы.

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