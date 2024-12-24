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Названы пять способов сэкономить на такси в Новый год

Эксперт Петрович назвал пять способов сэкономить на такси в Новый год
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Shutterstock

В новогоднюю ночь у россиян есть способы сэкономить на такси. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на менеджера Yandex-Pro.Com Максима Петровича.

По его словам, средний ценник на поездку в такси экономкласса в Москве на расстояние до 5-10 км составит 800-1,5 тыс. рублей. В бизнес- или комфорт-классах стоимость вырастает до 2-4 тыс. рублей.

«Выбирайте менее загруженные часы: постарайтесь заказать такси до 23:00 или после 02:00, когда спрос начинает снижаться и коэффициенты падают. Используйте промокоды и скидки: крупные агрегаторы часто предлагают скидочные купоны и акции к праздникам», — посоветовал эксперт.

Также Петрович порекомендовал посмотреть в приложении специальные предложения. Еще один способ сэкономить — кооперироваться с другими пассажирами, чтобы разделить стоимость. По словам Петровича, среди тарифов лучше отдать предпочтение экономклассу.

До этого сообщалось, что употребление насвая за рулем, что часто делают таксисты, может привести к ДТП.

«Здравомыслящий человек не будет себе добровольно в рот засовывать смесь, в составе которой, простите, есть куриное или другое дерьмо. А наши граждане из азиатских республик, например, спокойно употребляют его за рулем. Они даже не стесняются. И последствия бывают куда страшнее, чем просто неприятный запах», — заявил автоэксперт Владимир Сажин.

Ранее в Татарстане определили стоимость проезда по новым платным дорогам.

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