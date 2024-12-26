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Россиянам рассказали, как сэкономить на развлечениях в Новый год

Экономист Щербаченко: списки помогут сократить траты в праздники на 20%
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Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы сократить траты на развлечения на 15-20% во время новогодних праздников, россиянам нужно было заранее составлять списки и планировать бюджет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Экономист посоветовал выбирать бесплатные городские мероприятия, такие как концерты и танцевальные программы. Информацию о них можно найти на официальных порталах. Если планировались платные события, Щербаченко предложил покупать билеты заранее, чтобы избежать переплат и дефицита мест.

«Перед праздниками стоит составить бюджет и разделить его на категории: подарки, продукты, развлечения. Это поможет контролировать расходы и избежать импульсивных покупок. Таким образом, можно снизить таким образом траты в новогодние праздники на 15-20%», — отметил Щербаченко.

Перед праздниками магазины и онлайн-сервисы предлагают скидки, промокоды и кешбэк, что может помочь сэкономить. Экономист рекомендовал использовать эти возможности для снижения затрат.

Он также подчеркнул важность замены дорогих развлечений на более доступные. Вместо елок и театров он посоветовал ходить в кино или кататься на лыжах. Прогулки и зимние конкурсы, такие как лепка снеговиков, могут стать отличной альтернативой аттракционам, уверен экономист.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», в период с 1 по 8 января 2023 года россияне увеличили расходы на развлечения и посещение ресторанов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В кинотеатрах средний чек вырос на 16% и составил 745 рублей. В ресторанах сумма среднего чека увеличилась на 6%, достигнув 1 127 рублей. В кафе этот показатель поднялся на 12% и составил 707 рублей, а в заведениях быстрого питания вырос на 7%, составив 478 рублей. Наибольший рост расходов был зафиксирован в центрах детских развлечений и семейного досуга, где средний чек увеличился на 9%, достигнув 1 602 рублей.

Ранее стало известно, сколько россиянам нужно денег на идеальный Новый год.

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